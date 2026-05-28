Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс может принять участие в парном разряде турнира в Лондоне — источник

Серена Уильямс может принять участие в парном разряде турнира в Лондоне — источник
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс может принять участие в парном разряде турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, который пройдёт с 8 по 14 июня, сообщает The Telegraph.

По сообщениям источника, Уильямс запросила уайлд-кард на участие в парном разряде турнира, в котором она планирует сыграть с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.

Материалы по теме
Федерер заработал $ 1,67 млрд! Серена — единственная женщина в топ-50 спортсменов-богачей
Федерер заработал $ 1,67 млрд! Серена — единственная женщина в топ-50 спортсменов-богачей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android