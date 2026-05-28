Серена Уильямс может принять участие в парном разряде турнира в Лондоне — источник

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс может принять участие в парном разряде турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, который пройдёт с 8 по 14 июня, сообщает The Telegraph.

По сообщениям источника, Уильямс запросила уайлд-кард на участие в парном разряде турнира, в котором она планирует сыграть с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.