Рублёв — о жаркой погоде на «РГ»-2026: все прячутся в помещениях с кондиционером

13-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал, комфортно ли ему играть в жаркую погоду на «Ролан Гаррос» – 2026, отметив, что пока не испытывает проблем с этим фактором на турнире.

— На корте действительно очень жарко, и мы видим, что некоторым игрокам тяжело — кто-то даже снимается с матчей. Если провести пятисетовый матч, то в следующем круге особенно трудно. Тебе мешают такие условия?

— Похоже, что нет. Пока я выигрываю, мне всё равно, даже если придётся играть в ещё большую жару. И, знаешь, можно ещё и позагорать на солнце (смеётся).

— Если сравнивать с Абу-Даби, Ближним Востоком, Дубаем и Эмиратами, где ты бываешь, то здесь вообще ничего особенного? Почти как февраль?

— Да, но я не провожу много времени на улице, когда становится по-настоящему жарко. Все уходят или прячутся в помещениях с кондиционером, потому что находиться снаружи просто невозможно, – сказал Рублёв в студии Tennis Channel.