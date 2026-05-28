Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет с Олейниковой
Поделиться
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 14:40 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
48
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Кесслер не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
17:35
-
17:16
-
17:07
-
16:47
-
16:16
-
16:16
-
16:03
-
15:32
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
14:43
-
14:01
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:43
-
11:37
-
11:22
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
05:20
-
04:53
-
03:55
-
03:43
-
03:21
-
02:19