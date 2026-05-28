Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет с Олейниковой

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Кесслер не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.