Диана Шнайдер – Маккартни Кесслер, результат матча 28 мая 2026, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос – 2026

Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет с Олейниковой
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 14:40 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Маккартни Кесслер
48
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Кесслер не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер сыграет с украинкой Александрой Олейниковой.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Калинская взяла 1-й сет у Корнеевой на «РГ» — 1:0! Синнер сенсационно проиграл. LIVE!
