Янник Синнер в одном сете от вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира Янник Синнер находится в шаге от вылета с Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В матче второго круга «Ролан Гаррос» итальянец проиграл третий и четвёртый сеты аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло 5:7 и 1:6 соответственно.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Первые два сета Синнер выиграл 6:3 и 6:2, однако во время третьей партии при подаче на матч почувствовал головокружение и рвоту, из-за чего удалялся с корта для получения медицинской помощи. После этого он упустил победный счёт и позволил сопернику сравняться в счёте.

Напомним, в прошлом сезоне Синнер дошёл до финала турнира, где потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)).

