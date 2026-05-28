Янник Синнер в одном сете от вылета с «Ролан Гаррос» — 2026
Первая ракетка мира Янник Синнер находится в шаге от вылета с Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В матче второго круга «Ролан Гаррос» итальянец проиграл третий и четвёртый сеты аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло 5:7 и 1:6 соответственно.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 3
Хуан-Мануэль Серундоло
Первые два сета Синнер выиграл 6:3 и 6:2, однако во время третьей партии при подаче на матч почувствовал головокружение и рвоту, из-за чего удалялся с корта для получения медицинской помощи. После этого он упустил победный счёт и позволил сопернику сравняться в счёте.
Напомним, в прошлом сезоне Синнер дошёл до финала турнира, где потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса (6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)).
