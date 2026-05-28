Впервые с 2023 года Синнер или Алькарас не выиграют турнир «Большого шлема» у мужчин
Впервые с 2023 года победителем турнира «Большого шлема» у мужчин станет не итальянец Янник Синнер или испанец Карлос Алькарас. Это произойдёт на «Ролан Гаррос» — 2026. До данных соревнований Синнер и Алькарас выиграли девять ТБШ подряд.
Алькарас изначально снялся с грунтового «Шлема» из-за травмы кисти. Первая ракетка мира Синнер же, приехав на турнир в статусе фаворита, потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
Теперь самым высокорейтинговым игроком «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин стал немец Александр Зверев (третья ракетка мира). В третьем круге турнира Александр сразится с французом Кентеном Алисом.
