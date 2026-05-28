«Жаль его». Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал сенсационную победу над Синнером
56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло прокомментировал сенсационную победу над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
2 : 3
Хуан-Мануэль Серундоло
«Мне немного повезло. Жаль его», — сказал Хуан-Мануэль Серундоло в интервью на корте.
Серундоло-старший обыграл основного фаворита турнира Синнера со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Из-за данного поражения Синнер в 2026 году не сможет собрать карьерный «Шлем».
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с победителем встречи между испанцем Мартином Ландалусом и чехом Витом Копривой.
