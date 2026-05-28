Янник Синнер прокомментировал сенсационный вылет с «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал сенсационный вылет с «Ролан Гаррос» — 2026. Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
56
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
«Не чувствовал себя хорошо. Страдал. Поздравляю соперника, он провёл солидный матч. Это спорт», — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 24-летний Синнер дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии (в 2024 и 2025 годах), а также по разу Уимблдон (2025) и US Open (2024). Для карьерного «Шлема» Яннику не хватает только титула на «Ролан Гаррос».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:16
-
17:07
-
16:47
-
16:16
-
16:16
-
16:03
-
15:32
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
14:43
-
14:01
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:43
-
11:37
-
11:22
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
05:20
-
04:53