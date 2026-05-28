«Вот какой теннис интересный вид спорта». Кузнецова — о сенсационном вылете Синнера с «РГ»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на сенсационный вылет четырёхкратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026.

Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

«Вот какой интересный вид спорта – теннис. Все рассчитывали на Синнера, без сомнения отдавали ему титул, и я в том числе. Но случилась сенсация. Всегда может произойти такой момент, когда человек себя может плохо почувствовать, всё непредсказуемо.

К сожалению, Янник вылетел сегодня с «Ролан Гаррос». На корте был точно не тот Синнер, которого мы знаем и привыкли видеть. Жаль. Скорейшего ему выздоровления», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.