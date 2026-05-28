Реклама
Главная Теннис Новости

Синнер — второй после Надаля лидер посева за последние 20 лет, проигравший в 1/64 ТБШ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер повторил антирекорд легендарного испанца Рафаэля Надаля. Синнер стал вторым первым сеяным на «Шлеме» за последние 20 лет, проигравшим во втором круге мэйджора, сообщает Opta Ace.

Надаль терпел подобную неудачу, будучи лидером посева на Открытом чемпионата Австралии — 2023.

Сегодня, 28 мая, итальянец не смог пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, приехав на турнир в статусе фаворита. Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
