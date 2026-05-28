Аманда Анисимова на снятии соперницы вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 17:30 МСК
В матче второго круга грунтового мэйджора Анисимова (6) встречалась со 121-й ракеткой мира из Австрии Юлией Грабер. Аманда выиграла первый сет со счётом 6:0. Со второй партии её соперница снялась, не отыграв ни секунды.
Неполная встреча Анисимовой с Грабер продлилась 20 минут. В её рамках Аманда один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Юлии ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Анисимовой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Энн Ли (США, 30) — Диан Парри (Франция).
