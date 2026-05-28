Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Грабер — Аманда Анисимова: результат матча 28 мая 2026, счет 0:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Аманда Анисимова на снятии соперницы вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 17:30 МСК
Юлия Грабер
121
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
6
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В матче второго круга грунтового мэйджора Анисимова (6) встречалась со 121-й ракеткой мира из Австрии Юлией Грабер. Аманда выиграла первый сет со счётом 6:0. Со второй партии её соперница снялась, не отыграв ни секунды.

Неполная встреча Анисимовой с Грабер продлилась 20 минут. В её рамках Аманда один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Юлии ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Анисимовой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Энн Ли (США, 30) — Диан Парри (Франция).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Соболенко рвётся в 3-й круг «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
