Анна Калинская вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Алину Корнееву
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Анна Калинская
Алина Корнеева
В матче второго круга грунтового мэйджора Калинская (22) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 117-ю ракетку мира 18-летнюю соотечественницу Алину Корнееву (Q).
Встреча Калинской с Корнеевой продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Алины ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге «Ролан Гаррос» Калинская сразится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Камила Осорио (Колумбия).
