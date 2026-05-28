Анна Калинская вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Алину Корнееву

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

В матче второго круга грунтового мэйджора Калинская (22) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 117-ю ракетку мира 18-летнюю соотечественницу Алину Корнееву (Q).

Встреча Калинской с Корнеевой продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Алины ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Калинская сразится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Камила Осорио (Колумбия).