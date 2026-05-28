Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Алина Корнеева: результат матча 28 мая 2026, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Анна Калинская вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Алину Корнееву
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Алина Корнеева
117
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

В матче второго круга грунтового мэйджора Калинская (22) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 117-ю ракетку мира 18-летнюю соотечественницу Алину Корнееву (Q).

Встреча Калинской с Корнеевой продлилась 1 час 35 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Алины ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Калинская сразится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Камила Осорио (Колумбия).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Соболенко рвётся в 3-й круг «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Live
Соболенко рвётся в 3-й круг «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android