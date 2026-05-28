Янник Синнер проиграл 12 из 18 пятисетовых матчей в карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проиграл 12-й пятисетовый матч в карьере из 18 проведённых. В рекорде Синнера шесть побед и 12 поражений в матчах, которые продлились пять партий.

Лидер мирового рейтинга усугубил отрицательную статистику на «Ролан Гаррос» — 2026. Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Напомним, 24-летний Синнер дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии (в 2024 и 2025 годах), а также по разу Уимблдон (2025) и US Open (2024). Для карьерного «Шлема» Яннику не хватает только титула на «Ролан Гаррос».