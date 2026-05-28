Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка обыграла американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1 во втором круге соревнований.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 14:40 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
48
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
«Несмотря на счёт во втором сете, матч не был лёгким. В первом получились качели, потому что против неё никогда не играла. Старалась держать себя в руках при длинных розыгрышах. Длинные розыгрыши вообще были моей задачей, потому что она их не любит, а на грунте я двигаюсь лучше неё. На тай-брейке было нервозно, но удалось выиграть», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:16
-
17:07
-
16:47
-
16:16
-
16:16
-
16:03
-
15:32
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
14:43
-
14:01
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:18