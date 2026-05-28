Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026

Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка обыграла американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1 во втором круге соревнований.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 14:40 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Маккартни Кесслер
48
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

«Несмотря на счёт во втором сете, матч не был лёгким. В первом получились качели, потому что против неё никогда не играла. Старалась держать себя в руках при длинных розыгрышах. Длинные розыгрыши вообще были моей задачей, потому что она их не любит, а на грунте я двигаюсь лучше неё. На тай-брейке было нервозно, но удалось выиграть», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android