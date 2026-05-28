Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка обыграла американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1 во втором круге соревнований.

«Несмотря на счёт во втором сете, матч не был лёгким. В первом получились качели, потому что против неё никогда не играла. Старалась держать себя в руках при длинных розыгрышах. Длинные розыгрыши вообще были моей задачей, потому что она их не любит, а на грунте я двигаюсь лучше неё. На тай-брейке было нервозно, но удалось выиграть», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.