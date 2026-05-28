Шнайдер: пожелала Синнеру удачи, а потом подумала: «Что ему эта удача?»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала о небольшом диалоге, который состоялся утром между ней и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Утром приехала на корты, вышла из раздевалки на разминку, и тут выходит Янник [Синнер]. Мы с ним чуть поговорили, пожелали друг другу удачи. А я потом думаю: «Что ему эта удача? Сейчас возьмёт его раскатает». И после матча выхожу радостная, сажусь крутить велосипед. Смотрю, все телевизор смотрят, я и такая: «Ничего себе! Что происходит?» Лишнее подтверждение, что мы не роботы», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 28 мая, Янник Синнер проиграл аргентинцу Хуан-Мануэлю Серундоло (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Также сегодня играла и Диана Шнайдер, которой удалось выйти в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Маккартни Кесслер (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

