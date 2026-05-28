Серундоло самый низкорейтинговый игрок в XXI веке, победивший первую ракетку мира на «РГ»

Серундоло самый низкорейтинговый игрок в XXI веке, победивший первую ракетку мира на «РГ»
56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло стал самым низкорейтинговым игроком с 1998 года, которому удалось обыграть первую ракетку мира на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace.

Сегодня, 28 мая, Серундоло-младший обыграл основного фаворита «Ролан Гаррос» — 2026, первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

Более низкорейтинговым теннисистом в истории, победившим лидера мирового рейтинга на Открытом чемпионате Франции, является Рамон Дельгадо из Парагвая. В 1998 году он, будучи 97-й ракеткой мира, выбил с «Ролан Гаррос» первую на тот момент ракетку мира американца Пита Сампраса.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
