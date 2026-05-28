Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем, занимающим 99-ю строчку рейтинга, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (1:7), 6:4. Матч продлился 4 часа 38 минут.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:55 МСК
Хуберт Хуркач
99
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 5 4 7 7 4
6 5 		7 7 6 6 1 6
             
Фрэнсис Тиафо
22
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

За время встречи Фрэнсис Тиафо сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки, попадание первой подачи составило 58%, выигрыш первой подачи — 83%. Хуберт Хуркач сделал 43 эйса, допустил шесть двойных ошибок, попадание первой подачи составило 60%, выигрыш первой подачи — 82%.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Фрэнсис Тиафо встретится с португальцем Жайме Фарией (115-й номер мирового рейтинга АТР). Матч состоится 30 мая в 12:00 мск.

