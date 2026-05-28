Пять российских теннисистов вышли в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

В третий круг одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 пробились пять российских теннисистов.

Отметим, что всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции – 2026 стартовали 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин). До второго круга добралось шестеро из них.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Россияне, прошедший в третий круг:

Мирра Андреева (8).

Анна Калинская (22).

Диана Шнайдер (25).

Андрей Рублёв (11).

Карен Хачанов (13).

Россияне, прошедшие один круг:

Алина Корнеева (Q).

Россияне, не прошедшие ни один круг:

Екатерина Александрова (14).

Людмила Самсонова (20).

Анастасия Захарова.

Анна Блинкова.

Оксана Селехметьева.

Елена Приданкина (Q).

Даниил Медведев (6).

Роман Сафиуллин (Q).