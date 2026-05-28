Главная Теннис Новости

Пять российских теннисистов вышли в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

В третий круг одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 пробились пять российских теннисистов.

Отметим, что всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции – 2026 стартовали 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин). До второго круга добралось шестеро из них.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Россияне, прошедший в третий круг:

Мирра Андреева (8).
Анна Калинская (22).
Диана Шнайдер (25).
Андрей Рублёв (11).
Карен Хачанов (13).

Россияне, прошедшие один круг:

Алина Корнеева (Q).

Россияне, не прошедшие ни один круг:

Екатерина Александрова (14).
Людмила Самсонова (20).
Анастасия Захарова.
Анна Блинкова.
Оксана Селехметьева.
Елена Приданкина (Q).
Даниил Медведев (6).
Роман Сафиуллин (Q).

Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
