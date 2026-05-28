Пять российских теннисистов вышли в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

В третий круг одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 пробились пять российских теннисистов.
Отметим, что всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции – 2026 стартовали 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин). До второго круга добралось шестеро из них.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Россияне, прошедший в третий круг:
Мирра Андреева (8).
Анна Калинская (22).
Диана Шнайдер (25).
Андрей Рублёв (11).
Карен Хачанов (13).
Россияне, прошедшие один круг:
Алина Корнеева (Q).
Россияне, не прошедшие ни один круг:
Екатерина Александрова (14).
Людмила Самсонова (20).
Анастасия Захарова.
Анна Блинкова.
Оксана Селехметьева.
Елена Приданкина (Q).
Даниил Медведев (6).
Роман Сафиуллин (Q).