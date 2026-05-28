Определилась соперница Анны Калинской в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская узнала соперницу, с которой сразится в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026. Ей стала 86-я ракетка мира из Колумбии Камила Осорио.
В матче второго круга грунтового мэйджора Осорио со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5 одолела 76-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 15:15 МСК
76
Юлия Путинцева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|5
|
|6 6
|7
86
Камила Осорио
Встреча Осорио с Путинцевой продлилась 3 часа и 31 минуту. В её рамках Камила один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Юлии ни одного эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 20 заработанных.
