Определилась соперница Анны Калинской в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская узнала соперницу, с которой сразится в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026. Ей стала 86-я ракетка мира из Колумбии Камила Осорио.

В матче второго круга грунтового мэйджора Осорио со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5 одолела 76-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву.

Встреча Осорио с Путинцевой продлилась 3 часа и 31 минуту. В её рамках Камила один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Юлии ни одного эйса, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 20 заработанных.