Касаткина пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где может сразиться с Соболенко

53-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

В матче второго круга грунтового мэйджора Касаткина со счётом 7:5, 7:6 (13:11) обыграла 215-ю ракетку мира из Швейцарии Сюзан Бандеччи (Q).

Встреча Касаткиной с Бандеччи продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Дарья три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Сюзан один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Касаткиной на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эльза Жакемо (Франция).