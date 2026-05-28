Касаткина пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где может сразиться с Соболенко
Поделиться
53-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 16:55 МСК
53
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 13
|
|6 11
215
Сюзан Бандеччи
С. Бандеччи
В матче второго круга грунтового мэйджора Касаткина со счётом 7:5, 7:6 (13:11) обыграла 215-ю ракетку мира из Швейцарии Сюзан Бандеччи (Q).
Встреча Касаткиной с Бандеччи продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Дарья три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Сюзан один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Касаткиной на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эльза Жакемо (Франция).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:16
-
17:07
-
16:47
-
16:16
-
16:16
-
16:03
-
15:32
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
14:43
-
14:01
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:18