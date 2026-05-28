Мартин Ландалус вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Испанец Мартин Ландалус, 69-й номер мирового рейтинга, обыграл чешского теннисиста Вита Коприву (66-я строчка рейтинга) со счётом 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0. Матч продлился 3 часа 44 минуты.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 15:15 МСК
69
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6
|7
|6
|
|6
|4
|5
|0
66
Вит Коприва
В. Коприва
По ходу матча Мартин Ландалус сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 14, попадание первой подачи составило 61%. Вит Коприва сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 10, попадание первой подачи — 65%.
Следующий матч Ландалуса состоится 30 мая в 12:00 по московскому времени. Он сыграет с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло (56-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:16
-
17:07
-
16:47
-
16:16
-
16:16
-
16:03
-
15:32
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
14:43
-
14:01
-
13:36
-
13:30