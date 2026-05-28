Мартин Ландалус вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Испанец Мартин Ландалус, 69-й номер мирового рейтинга, обыграл чешского теннисиста Вита Коприву (66-я строчка рейтинга) со счётом 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0. Матч продлился 3 часа 44 минуты.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 15:15 МСК
3 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		2 6 7 6
6 		6 4 5 0
             
По ходу матча Мартин Ландалус сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 14, попадание первой подачи составило 61%. Вит Коприва сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 10, попадание первой подачи — 65%.

Следующий матч Ландалуса состоится 30 мая в 12:00 по московскому времени. Он сыграет с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло (56-й номер рейтинга).

