«Никто не робот». Янник Синнер высказался о раннем поражении на «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер философски высказался о сенсационном вылете с «Ролан Гаррос» — 2026. Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

«Никто не робот. Никто не создан так, чтобы никогда не ошибаться. Сегодня получилось так. Сегодня у меня просто не было выхода из ситуации… Что обычно со мной не случается», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с испанцем Мартином Ландалусом.