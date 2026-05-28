Селиваненко отреагировал на вылет Синнера с «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на сенсационный вылет четырёхкратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026.

Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

«В принципе уже в Риме в концовках матчей Янника с Даниилом [Медведевым] и Андреем [Рублёвым] было видно, что он плохо себя чувствовал и начинал выпадать из игры. Да и в общем ни для кого ни секрет, что Яннику тяжело даются длинные матчи, когда они уходят в пятый сет, да ещё и при такой жаре.

Ну а Серундоло-младший использовал предоставившийся ему шанс. Аргентинцы на этом «Ролан Гаррос» вообще производят очень сильное впечатление. Что касается фаворитов, то сетка становится открытой и можно ждать любых результатов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.