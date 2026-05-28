Янник Синнер: не помню, когда в последний раз чувствовал себя таким слабым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер откровенно оценил своё выступление во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Сегодня, 28 мая, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

«Как я уже сказал, четвёртый сет я «пропустил», чтобы восстановиться физически. В пятом сете, как мы все знаем, всякое может случиться. Да, это было тяжело. Я был в тяжёлом положении… Я действительно был в тяжёлом положении… У меня не было энергии, это правда. Я был очень, очень слаб. Всё тело. Я не помню, когда в последний раз чувствовал себя таким слабым. Что есть, то есть. Сегодня я старался выложиться по максимуму. Это и был максимум, на который я был способен. Жаль, потому что первые два сета я играл очень хорошо. Третий сет я тоже играл очень хорошо. Да, таков спорт», — сказал Синнер на пресс-конференции.