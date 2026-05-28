Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Шок и только. Не могу прийти в себя». Мыскина — о вылете Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026

«Шок и только. Не могу прийти в себя». Мыскина — о вылете Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина отреагировала на сенсационный вылет четырёхкратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026.

Сегодня, 28 мая, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Друзья, шок и только. Не могу прийти в себя. Но кто бы мог предсказать такой результат для Янника Синнера на «Ролан Гаррос»?! Огромное уважение и, конечно же, поздравление его сопернику. Янник сказал, что жара тут ни при чём, это просто его самочувствие. Но тем не менее обыграть Синнера, проигрывая два сета и 5:1, это, наверное, фантастика. Поэтому следим дальше за этим игроком, посмотрим, как долго он сможет продержаться на турнире в Париже», — сказала Мыскина в телеграм-канале «Больше!».

Сетка «Ролан Гаррос» - 2026 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Синнера накрыла жара! Он вёл 2:0 по сетам и 5:1 в 3-й партии, но внезапно проиграл на «РГ»
Синнера накрыла жара! Он вёл 2:0 по сетам и 5:1 в 3-й партии, но внезапно проиграл на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android