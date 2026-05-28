«Шок и только. Не могу прийти в себя». Мыскина — о вылете Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина отреагировала на сенсационный вылет четырёхкратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026.

Сегодня, 28 мая, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

«Друзья, шок и только. Не могу прийти в себя. Но кто бы мог предсказать такой результат для Янника Синнера на «Ролан Гаррос»?! Огромное уважение и, конечно же, поздравление его сопернику. Янник сказал, что жара тут ни при чём, это просто его самочувствие. Но тем не менее обыграть Синнера, проигрывая два сета и 5:1, это, наверное, фантастика. Поэтому следим дальше за этим игроком, посмотрим, как долго он сможет продержаться на турнире в Париже», — сказала Мыскина в телеграм-канале «Больше!».