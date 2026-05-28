«Не собираюсь выпендриваться и говорить что попало». Серундоло — о победе над Синнером

56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло высказался о победе над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мне сегодня повезло. Очевидно, я выложился по полной и старался играть в свой лучший теннис, но я не собираюсь выпендриваться и говорить что попало, потому что правда в том, что я не смог взять у него больше трёх геймов за сет.

Я сказал ему, что мне жаль его из-за его травмы. Надеюсь, он поправится. Что мне, без сомнения, повезло. И он всегда очень любезен, настоящий джентльмен, замечательный человек. Правда в том, что я всегда желаю ему всего наилучшего, потому что он феномен. И он подошёл, поприветствовал меня, поздравил и пожелал удачи», — сказал Серундоло-младший в эфире ESPN.