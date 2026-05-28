«Не собираюсь выпендриваться и говорить что попало». Серундоло — о победе над Синнером

«Не собираюсь выпендриваться и говорить что попало». Серундоло — о победе над Синнером
56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло высказался о победе над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Мне сегодня повезло. Очевидно, я выложился по полной и старался играть в свой лучший теннис, но я не собираюсь выпендриваться и говорить что попало, потому что правда в том, что я не смог взять у него больше трёх геймов за сет.

Я сказал ему, что мне жаль его из-за его травмы. Надеюсь, он поправится. Что мне, без сомнения, повезло. И он всегда очень любезен, настоящий джентльмен, замечательный человек. Правда в том, что я всегда желаю ему всего наилучшего, потому что он феномен. И он подошёл, поприветствовал меня, поздравил и пожелал удачи», — сказал Серундоло-младший в эфире ESPN.

Синнера накрыла жара! Он вёл 2:0 по сетам и 5:1 в 3-й партии, но внезапно проиграл на «РГ»
