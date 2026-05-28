Хуан-Мануэль Серундоло прервал победную серию Синнера из 30 матчей
Поделиться
56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло прервал серию четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из 30 побед.
Сегодня, 28 мая, Серундоло-младший обыграл Синнера (1) со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Из-за этого поражения Янник потерял шанс оформить карьерный «Шлем» в 2026 году
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
56
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Кроме того, Хуан-Мануэль Серундоло завершил серию Синнера, состоящую из 59 победных матчей над соперниками не из топ-50.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с испанцем Мартином Ландалусом (69-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01
-
17:52
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:16
-
17:07
-
16:47
-
16:16
-
16:16
-
16:03
-
15:32