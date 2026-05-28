Хуан-Мануэль Серундоло прервал победную серию Синнера из 30 матчей

56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло прервал серию четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера из 30 побед.

Сегодня, 28 мая, Серундоло-младший обыграл Синнера (1) со счётом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Из-за этого поражения Янник потерял шанс оформить карьерный «Шлем» в 2026 году

Кроме того, Хуан-Мануэль Серундоло завершил серию Синнера, состоящую из 59 победных матчей над соперниками не из топ-50.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Хуан-Мануэль Серундоло сыграет с испанцем Мартином Ландалусом (69-я ракетка мира).