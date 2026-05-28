Синнер: я выиграл три турнира на грунте. Ранний вылет с «РГ» — не то, чего я добивался

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой график перед «Ролан Гаррос» — 2026 после сенсационного вылета с турнира во втором круге. Сегодня, 28 мая, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

– Сожалеете ли вы, что сыграли так много перед «Ролан Гаррос»? Думаете ли вы, что, не сыграв так много, вы бы чувствовали здесь больше энергии?

– Знаете, если бы я не играл в Мадриде или Риме, всё равно был риск, что случится такое, что я заболею. Пропустить один турнир или другой – можно было бы, но это ничего бы не изменило.

Оглядываться назад всегда очень тяжело. Я выиграл три турнира на грунте, невероятные результаты. У меня была потрясающая серия. Как я говорил в начале года, это была моя главная цель здесь. Ранний вылет — это не то, чего я добивался. Но вы также не можете знать, изменилось ли бы что-то, если бы я, возможно, пропустил Мадрид и сыграл только в Риме, или пропустил Рим и приехал сюда. Никогда не знаешь наверняка, — сказал Синнер на пресс-конференции.