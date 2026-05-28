Куаме — второй по молодости игрок после Надаля, достигший 3-го круга на своём дебютном ТБШ

318-я ракетка мира французский теннисист Моиз Куаме стал вторым игроком по молодости в XXI веке, достигшим третьего круга на своём дебютном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 28 мая, Куаме вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, одолев 71-ю ракетку мира из Парагвая Адольфо Даниэля Вальехо со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8). Моизу 17 лет и 83 дня.

В XXI веке в более раннем возрасте в третий круг дебютного мэйджора выходил только легендарный испанец Рафаэль Надаль. Это произошло на Уимблдоне-2003.

Рейтинг игроков, достигших третьего круга на своём дебютном мэйджоре (c 2000 года):