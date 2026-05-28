Куаме — второй по молодости игрок после Надаля, достигший 3-го круга на своём дебютном ТБШ
318-я ракетка мира французский теннисист Моиз Куаме стал вторым игроком по молодости в XXI веке, достигшим третьего круга на своём дебютном турнире «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 28 мая, Куаме вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, одолев 71-ю ракетку мира из Парагвая Адольфо Даниэля Вальехо со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8). Моизу 17 лет и 83 дня.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Моиз Куаме
В XXI веке в более раннем возрасте в третий круг дебютного мэйджора выходил только легендарный испанец Рафаэль Надаль. Это произошло на Уимблдоне-2003.
Рейтинг игроков, достигших третьего круга на своём дебютном мэйджоре (c 2000 года):
- Рафаэль Надаль – 17 лет и 20 дней.
- Моиз Куаме – 17 лет и 83 дня.
- Якуб Меншик – 17 и 361 день.
- Новак Джокович – 18 лет и 29 дней.
- Энди Маррей — 18 лет и 36 дней.
