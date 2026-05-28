Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

В матче второго круга грунтового мэйджора Гауфф (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 129-ю ракетку мира из Египта Маяр Шериф (Q).

Встреча Гауфф с Шериф продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Кори два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Маяр ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Гауфф на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Кэти Бултер (Великобритания) — Анастасия Потапова (Австрия, 28).