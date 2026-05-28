Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Маяр Шериф: результат матча 28 мая 2026, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 18:40 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Маяр Шериф
129
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф

В матче второго круга грунтового мэйджора Гауфф (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 129-ю ракетку мира из Египта Маяр Шериф (Q).

Встреча Гауфф с Шериф продлилась 1 час 46 минут. В её рамках Кори два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Маяр ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Гауфф на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Кэти Бултер (Великобритания) — Анастасия Потапова (Австрия, 28).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Live
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android