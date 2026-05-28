Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Эльза Жакемо: результат матча 28 мая 2026, счет 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сразится с Касаткиной
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 19:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Эльза Жакемо
67
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо

В матче второго круга грунтового мэйджора Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 67-ю ракетку мира из Франции Эльзу Жакемо.

Встреча Соболенко с Жакемо продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Арина два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Эльзы три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» станет 53-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Live
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android