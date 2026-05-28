Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сразится с Касаткиной

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

В матче второго круга грунтового мэйджора Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 67-ю ракетку мира из Франции Эльзу Жакемо.

Встреча Соболенко с Жакемо продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Арина два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Эльзы три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Соболенко на «Ролан Гаррос» станет 53-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина.