Алина Корнеева: никак не влияло, что играю с соотечественницей. В туре столько русских…

117-я ракетка мира россиянка Алина Корнеева рассказала, влияют ли на её игру матчи с российскими теннисистками.

— Точно никак не влияет, что играла с соотечественницей. Настолько много русских в туре, что если об этом задумываться… Без разницы, с кем ты играешь и с какой стороны.

— Насколько хорошие отношения с Калинской?

— Никаких. Я — закрытый человек. Пока не получалось играть много больших турниров, поэтому мало с кем знакома, — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 28 мая, состоялся матч за выход в третий круг «Ролан Гаррос» между Алиной Корнеевой и Анной Калинской (22-я строчка рейтинга), победу в котором одержала Калинская со счётом 7:6 (7:2), 6:4.