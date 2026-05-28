Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручага (68-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 6:0, 7:5, 6:1. Матч продлился 3 часа 3 минуты.

За время матча Феликс Оже-Альяссим сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. Роман Андрес Бурручага сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Соперник Феликса Оже-Альяссима в третьем круге «Ролан Гаррос» определится в матче между Люка Ван Ашем (100-й номер мирового рейтинга) и американцем Брэндоном Накашимой, занимающим 35-ю строчку мирового рейтинга.