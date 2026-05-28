Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Роман Андрес Бурручага, результат матча 28 мая 2028, счет 3:1, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручага (68-я строчка рейтинга) со счётом 4:6, 6:0, 7:5, 6:1. Матч продлился 3 часа 3 минуты.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 17:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 6
6 		0 5 1
             
Роман Андрес Бурручага
68
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага

За время матча Феликс Оже-Альяссим сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. Роман Андрес Бурручага сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Соперник Феликса Оже-Альяссима в третьем круге «Ролан Гаррос» определится в матче между Люка Ван Ашем (100-й номер мирового рейтинга) и американцем Брэндоном Накашимой, занимающим 35-ю строчку мирового рейтинга.

Турнирная таблица «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сразится с Касаткиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android