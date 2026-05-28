Алина Корнеева: в матче с Калинской мяч улетал в забор, а не в корт

117-я ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Алина Корнеева считает, что у неё были шансы на победу в матче с соотечественницей Анной Калинской на «Ролан Гаррос» — 2026. Калинская (22) обыграла Корнееву (Q) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Самое обидное, что можно было зацепиться. Не знаю, как со стороны Ани, но с моей стороны теннис был отвратительный. Обидно, что даже при таком теннисе всё достаточно близко было. Старалась быть на позитиве, но ничего не чувствовала, мяч улетал в забор, а не в корт. Надо было оставаться позитивнее и стараться меньше внимания на это обращать», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.