Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

У Тиафо украли ракетку, когда он на корте праздновал выход в 3-й круг «Ролан Гаррос»

У Тиафо украли ракетку, когда он на корте праздновал выход в 3-й круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

22-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо сообщил, что у него украли ракетку, когда он праздновал выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. Тиафо со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (1:7), 6:4 обыграл поляка Хуберта Хуркача.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:55 МСК
Хуберт Хуркач
99
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 5 4 7 7 4
6 5 		7 7 6 6 1 6
             
Фрэнсис Тиафо
22
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Невероятная атмосфера сегодня на 14-м корте. Но я должен обратиться к фанату, который забрал мою ракетку, когда я праздновал. Можно мне, пожалуйста, её обратно? Я отблагодарю тебя двумя билетами на мой следующий матч», — написал Тиафо на своей странице в соцсети.

Следующим соперником Тиафо на «Ролан Гаррос» станет 115-я ракетка мира из Португалии Жайме Фария (Q).

Материалы по теме
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android