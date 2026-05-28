У Тиафо украли ракетку, когда он на корте праздновал выход в 3-й круг «Ролан Гаррос»
22-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо сообщил, что у него украли ракетку, когда он праздновал выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. Тиафо со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (1:7), 6:4 обыграл поляка Хуберта Хуркача.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:55 МСК
«Невероятная атмосфера сегодня на 14-м корте. Но я должен обратиться к фанату, который забрал мою ракетку, когда я праздновал. Можно мне, пожалуйста, её обратно? Я отблагодарю тебя двумя билетами на мой следующий матч», — написал Тиафо на своей странице в соцсети.
Следующим соперником Тиафо на «Ролан Гаррос» станет 115-я ракетка мира из Португалии Жайме Фария (Q).
