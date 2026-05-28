Гауфф – самая молодая теннисистка после Шараповой с 80-ю выигранными матчами на «Шлемах»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла 80-й матч в карьере на уровне мэйджоров.

Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2026. В матче второго круга грунтового мэйджора Гауфф (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 129-ю ракетку мира из Египта Маяр Шериф (Q).

В свои 22 года Гауфф стала самой молодой с 2008 года женщиной, одержавшей 80 побед в карьере на турнирах «Большого шлема». В более раннем возрасте (20 лет) этого добилась самая титулованная теннисистка России Мария Шарапова на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году.

Следующей соперницей Гауфф на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Кэти Бултер (Великобритания) — Анастасия Потапова (Австрия, 28).