Гауфф – самая молодая теннисистка после Шараповой с 80-ю выигранными матчами на «Шлемах»
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла 80-й матч в карьере на уровне мэйджоров.
Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2026. В матче второго круга грунтового мэйджора Гауфф (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 129-ю ракетку мира из Египта Маяр Шериф (Q).
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 18:40 МСК
4
Кори Гауфф
129
Маяр Шериф
В свои 22 года Гауфф стала самой молодой с 2008 года женщиной, одержавшей 80 побед в карьере на турнирах «Большого шлема». В более раннем возрасте (20 лет) этого добилась самая титулованная теннисистка России Мария Шарапова на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году.
Следующей соперницей Гауфф на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Кэти Бултер (Великобритания) — Анастасия Потапова (Австрия, 28).
