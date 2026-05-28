Синнер: скорее всего, я не буду играть ни на каком турнире на траве

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер нашёл позитивный момент в раннем вылете с «Ролан Гаррос» — 2026. Сегодня, 28 мая, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

— Тяжело это принять, учитывая все обстоятельства и мою позицию, но зато теперь у меня будет достаточно времени восстановиться. Скорее всего, я не буду играть ни на каком турнире на траве, мне нужно время отдохнуть, полностью восстановиться, в том числе ментально, а дальше готовиться к Уимблдону.

— Как оцените результат этого «Шлема»?

— Я всегда стараюсь искать позитив. Если брать весь грунтовый сезон, то он получился очень хорошим. Я очень хорошо играл, выиграл три турнира подряд на грунте. Я отлично себя чувствовал, хорошо двигался, бил по мячу. Сегодня просто не судьба. Думаю, много факторов сложились в проблему сегодня, но так бывает. Мне нужно время, чтобы проанализировать, что пошло не так. А позитив – в том, что мы сейчас можем хорошо потренироваться перед Уимблдоном. Потому что после него тоже будут важные турниры – Монреаль, Цинциннати и US Open. Ещё много играть в этом сезоне, — сказал Синнер на пресс-конференции.