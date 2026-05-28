10 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026

10 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. В двух одиночных сетках Открытого чемпионата Франции изначально было 16 чемпионов мэйджоров (пять мужчин и 11 женщин). Во второй круг не сумели пробиться сразу семеро из них (3+4), а в третий – ещё трое (1+2).

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Чемпионы ТБШ, прошедшие в третий круг:

Новак Джокович;

Ига Швёнтек;

Наоми Осака;

Арина Соболенко;

Кори Гауфф;

Мэдисон Киз.

Чемпионы ТБШ, прошедшие один круг:

Янник Синнер;

Елена Рыбакина;

Елена Остапенко.

Чемпионы ТБШ, не прошедшие ни один круг: