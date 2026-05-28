Главная Теннис Новости

10 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026

10 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026
10 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. В двух одиночных сетках Открытого чемпионата Франции изначально было 16 чемпионов мэйджоров (пять мужчин и 11 женщин). Во второй круг не сумели пробиться сразу семеро из них (3+4), а в третий – ещё трое (1+2).

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Чемпионы ТБШ, прошедшие в третий круг:

  • Новак Джокович;
  • Ига Швёнтек;
  • Наоми Осака;
  • Арина Соболенко;
  • Кори Гауфф;
  • Мэдисон Киз.

Чемпионы ТБШ, прошедшие один круг:

  • Янник Синнер;
  • Елена Рыбакина;
  • Елена Остапенко.

Чемпионы ТБШ, не прошедшие ни один круг:

  • Стэн Вавринка;
  • Барбора Крейчикова;
  • Даниил Медведев;
  • Марин Чилич;
  • Эмма Радукану;
  • Софья Кенин;
  • Слоан Стивенс.
Шнайдер установила личный рекорд на «Ролан Гаррос»! Калинская выиграла русское дерби
