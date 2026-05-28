10 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026
10 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли пробиться в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. В двух одиночных сетках Открытого чемпионата Франции изначально было 16 чемпионов мэйджоров (пять мужчин и 11 женщин). Во второй круг не сумели пробиться сразу семеро из них (3+4), а в третий – ещё трое (1+2).
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Чемпионы ТБШ, прошедшие в третий круг:
- Новак Джокович;
- Ига Швёнтек;
- Наоми Осака;
- Арина Соболенко;
- Кори Гауфф;
- Мэдисон Киз.
Чемпионы ТБШ, прошедшие один круг:
- Янник Синнер;
- Елена Рыбакина;
- Елена Остапенко.
Чемпионы ТБШ, не прошедшие ни один круг:
- Стэн Вавринка;
- Барбора Крейчикова;
- Даниил Медведев;
- Марин Чилич;
- Эмма Радукану;
- Софья Кенин;
- Слоан Стивенс.
