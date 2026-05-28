«Мне нужно сделать перерыв». Янник Синнер опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после сенсационного вылета с Открытого чемпионата Франции — 2026. Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

«Сегодня был не мой день. У нас был невероятный год до сих пор, но сейчас мне нужно сделать перерыв. Спасибо всем за потрясающую поддержку и поздравляю соперника. Увидимся скоро. До свидания, Париж», — написал Синнер на своей странице в X.