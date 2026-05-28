«Мне нужно сделать перерыв». Янник Синнер опубликовал пост после вылета с «Ролан Гаррос»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после сенсационного вылета с Открытого чемпионата Франции — 2026. Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
56
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
«Сегодня был не мой день. У нас был невероятный год до сих пор, но сейчас мне нужно сделать перерыв. Спасибо всем за потрясающую поддержку и поздравляю соперника. Увидимся скоро. До свидания, Париж», — написал Синнер на своей странице в X.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01