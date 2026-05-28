Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты на 28 мая, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 28 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Соболенко до дебютного титула в Париже.

Результаты Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2.

1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/16 финала: Арина Соболенко — Дарья Касаткина (Австралия).

Потенциальный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» — 2026: