Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты на 28 мая, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 28 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Соболенко до дебютного титула в Париже.
Результаты Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2.
- 1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 6:2.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/16 финала: Арина Соболенко — Дарья Касаткина (Австралия).
Потенциальный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/8 финала: Наоми Осака (Япония, 16);
- 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 5);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4);
- Финал: Мирра Андреева (Россия, 8).
