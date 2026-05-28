Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты на 28 мая, следующий соперник, путь до титула

Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты на 28 мая, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 28 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Соболенко до дебютного титула в Париже.

Результаты Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2.
  • 1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/16 финала: Арина Соболенко — Дарья Касаткина (Австралия).

Потенциальный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/8 финала: Наоми Осака (Япония, 16);
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 5);
  • 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4);
  • Финал: Мирра Андреева (Россия, 8).
Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Live
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android