Франсиско Комесанья вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
102-я ракетка мира аргентинец Франсиско Комесанья одержал победу над итальянцем Лучано Дардери, занимающим 17-ю строчку рейтинга, со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 2:6, 6:4. Матч продлился 4 часа 10 минут.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 18:25 МСК
Франсиско Комесанья
Лучано Дардери
По ходу матча Франсиско Комесанья сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Лучано Дардери сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
Соперник Франсиско Комесаньи в третьем круге «Ролан Гаррос» определится в матче между французом Артуром Риндеркнешем (25-я строчка рейтинга) и итальянцем Маттео Берреттини, являющимся 105-й ракеткой мира.
