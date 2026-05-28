Франсиско Комесанья — Лучано Дардери, результат матча 28 мая 2026, счет 3:2, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Франсиско Комесанья вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
102-я ракетка мира аргентинец Франсиско Комесанья одержал победу над итальянцем Лучано Дардери, занимающим 17-ю строчку рейтинга, со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 2:6, 6:4. Матч продлился 4 часа 10 минут.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 18:25 МСК
Франсиско Комесанья
102
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		4 6 2 6
6 5 		6 4 6 4
             
Лучано Дардери
17
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

По ходу матча Франсиско Комесанья сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Лучано Дардери сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Соперник Франсиско Комесаньи в третьем круге «Ролан Гаррос» определится в матче между французом Артуром Риндеркнешем (25-я строчка рейтинга) и итальянцем Маттео Берреттини, являющимся 105-й ракеткой мира.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос»
