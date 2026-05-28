Потапова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, одолев Бултер
Поделиться
30-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австрию, Анастасия Потапова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 20:45 МСК
71
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
30
Анастасия Потапова
А. Потапова
В матче второго круга грунтового мэйджора Потапова (28) со счётом 5:7, 6:4, 6:2 обыграла 71-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер.
Встреча Потаповой с Бултер продлилась 2 часа 7 минут. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кэти один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей Потаповой в Париже станет двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф (4).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01