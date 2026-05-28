Потапова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, одолев Бултер

30-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австрию, Анастасия Потапова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

В матче второго круга грунтового мэйджора Потапова (28) со счётом 5:7, 6:4, 6:2 обыграла 71-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер.

Встреча Потаповой с Бултер продлилась 2 часа 7 минут. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кэти один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Потаповой в Париже станет двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф (4).