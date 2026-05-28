Кэти Бултер — Анастасия Потапова: результат матча 28 мая 2026, счет 1:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Потапова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026, одолев Бултер
30-я ракетка мира российская теннисистка, ныне представляющая Австрию, Анастасия Потапова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 20:45 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
В матче второго круга грунтового мэйджора Потапова (28) со счётом 5:7, 6:4, 6:2 обыграла 71-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер.

Встреча Потаповой с Бултер продлилась 2 часа 7 минут. В её рамках Анастасия пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кэти один эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Потаповой в Париже станет двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф (4).

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
