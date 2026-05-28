Рафаэль Коллиньон — Бен Шелтон, результат матча 28 мая 2026, счет 3:0, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Бен Шелтон сенсационно проиграл 63-й ракетке мира бельгийцу Рафаэлю Коллиньону
5-я ракетка мира американец Бен Шелтон проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (63-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 20:50 МСК
Во время матча Бен Шелтон сделал десять эйсов, допустил две двойных ошибки, брейк-поинтов у Шелтона не было, попадание первой подачи составило 65%. Рафаэль Коллиньон сделал шесть эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта шести, попадание первой подачи — 63%.

Соперник Рафаэля Коллиньона в третьем круге «Ролан Гаррос» определится в матче между итальянцем Маттео Арнальди (104-я ракетка мира) и греком Стефаносом Циципасом, занимающим 79-ю строчку рейтинга.

