Бен Шелтон сенсационно проиграл 63-й ракетке мира бельгийцу Рафаэлю Коллиньону
Поделиться
5-я ракетка мира американец Бен Шелтон проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (63-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7, 4:6.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 20:50 МСК
62
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|4
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Во время матча Бен Шелтон сделал десять эйсов, допустил две двойных ошибки, брейк-поинтов у Шелтона не было, попадание первой подачи составило 65%. Рафаэль Коллиньон сделал шесть эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта шести, попадание первой подачи — 63%.
Соперник Рафаэля Коллиньона в третьем круге «Ролан Гаррос» определится в матче между итальянцем Маттео Арнальди (104-я ракетка мира) и греком Стефаносом Циципасом, занимающим 79-ю строчку рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2026
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27
-
18:09
-
18:07
-
18:01