«Что дальше, Новак, а?» Соболенко вслед за Джоковичем станцевала под Джексона на «РГ»-2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко исполнила танец из культового клипа Майкла Джексона Triller после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026.

В матче второго круга грунтового мэйджора Соболенко (1) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 67-ю ракетку мира из Франции Эльзу Жакемо.

«Что дальше, Новак, а?» — сказала Соболенко после танца.

Накануне 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сделал «лунную походку» Майкла Джексона на ступенях в подтрибунном помещении на корте Филиппа Шатрье после победы во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026.