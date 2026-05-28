«Мне так его жаль». Арина Соболенко — о сенсационном вылете Синнера с «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на сенсационный вылет четырёхкратного победителя мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026.

Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Мне было так его жаль. Я всегда болею за Янника. Было очень больно смотреть, как он страдает. До последнего момента надеялась, что он выиграет, даже не думала о своём расписании. Я спокойно отношусь к тому, что могу начать позже. Так что я просто переживала о том, что он проиграет. Это грустно, но я уверена, что он вернётся ещё сильнее. Думаю, сейчас ему нужно время немного восстановиться, отдохнуть, чтобы быть готовым к травяному сезону. Но грустно видеть, как он покидает турнир так рано», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

