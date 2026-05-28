«Мне так его жаль». Арина Соболенко — о сенсационном вылете Синнера с «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на сенсационный вылет четырёхкратного победителя мэйджоров, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Ролан Гаррос» — 2026.
Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|1
|1
|
|2
|7
|6
|6
«Мне было так его жаль. Я всегда болею за Янника. Было очень больно смотреть, как он страдает. До последнего момента надеялась, что он выиграет, даже не думала о своём расписании. Я спокойно отношусь к тому, что могу начать позже. Так что я просто переживала о том, что он проиграет. Это грустно, но я уверена, что он вернётся ещё сильнее. Думаю, сейчас ему нужно время немного восстановиться, отдохнуть, чтобы быть готовым к травяному сезону. Но грустно видеть, как он покидает турнир так рано», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 29 мая 2026
-
00:01
- 28 мая 2026
-
23:51
-
23:37
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:06
-
19:04
-
18:57
-
18:51
-
18:47
-
18:41
-
18:32
-
18:27