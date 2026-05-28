«Думала, она меня побольше уважает». Калинская — о словах Корнеевой об их матче на «РГ»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. В матче второго круга грунтового мэйджора Калинская (22) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 117-ю ракетку мира 18-летнюю соотечественницу Алину Корнееву (Q).
– Соперница в туре новенькая, я не очень знала, чего ждать. Ещё и при такой погоде было трудно найти свой ритм, но я рада, что справилась и тем более выиграла в двух сетах.
– Алина назвала свой теннис в этом матче ужасным, а вам как? Её и свой.
– Думала, она меня побольше уважает (улыбается). Думаю, она играла неплохо, тем более уже выиграла до этого много матчей с учётом квалификации. Опыта на «Шлемах» у неё, очевидно, не очень много, но играла она хорошо. Может, она просто жестока к себе немного, — приводит слова Калинской Sports.ru.
- 29 мая 2026
