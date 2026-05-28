Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думала, она меня побольше уважает». Калинская — о словах Корнеевой об их матче на «РГ»

«Думала, она меня побольше уважает». Калинская — о словах Корнеевой об их матче на «РГ»
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026. В матче второго круга грунтового мэйджора Калинская (22) со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграла 117-ю ракетку мира 18-летнюю соотечественницу Алину Корнееву (Q).

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Алина Корнеева
117
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

– Соперница в туре новенькая, я не очень знала, чего ждать. Ещё и при такой погоде было трудно найти свой ритм, но я рада, что справилась и тем более выиграла в двух сетах.

– Алина назвала свой теннис в этом матче ужасным, а вам как? Её и свой.
– Думала, она меня побольше уважает (улыбается). Думаю, она играла неплохо, тем более уже выиграла до этого много матчей с учётом квалификации. Опыта на «Шлемах» у неё, очевидно, не очень много, но играла она хорошо. Может, она просто жестока к себе немного, — приводит слова Калинской Sports.ru.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2026
Сетка «Ролан Гаррос» - 2026
Материалы по теме
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Live
Соболенко — в 3-м круге «РГ»! Синнер проиграл, а Шнайдер и Калинская победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android