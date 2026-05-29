Маттео Берреттини вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
105-я ракетка мира Маттео Берреттини одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (25-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч продлился 2 часа 18 минут.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 21:30 МСК
По ходу матча Маттео Берреттини сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи составило 64%. Артур Риндеркнеш сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи — 58%.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Маттео Берреттини встретится с аргентинцем Франсиско Комесаньей (102-я строчка рейтинга). Матч состоится 29 мая в 12:00 мск.
