Маттео Берреттини вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

105-я ракетка мира Маттео Берреттини одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (25-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч продлился 2 часа 18 минут.

По ходу матча Маттео Берреттини сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи составило 64%. Артур Риндеркнеш сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи — 58%.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Маттео Берреттини встретится с аргентинцем Франсиско Комесаньей (102-я строчка рейтинга). Матч состоится 29 мая в 12:00 мск.