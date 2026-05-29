Артур Риндеркнеш — Маттео Берреттини, результат матча 28 мая 2026, счет 0:3, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Маттео Берреттини вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
105-я ракетка мира Маттео Берреттини одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (25-я строчка мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Матч продлился 2 часа 18 минут.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 21:30 МСК
Артур Риндеркнеш
25
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

По ходу матча Маттео Берреттини сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи составило 64%. Артур Риндеркнеш сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из трёх, попадание первой подачи — 58%.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Маттео Берреттини встретится с аргентинцем Франсиско Комесаньей (102-я строчка рейтинга). Матч состоится 29 мая в 12:00 мск.

