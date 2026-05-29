Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Касаткиной на «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с 53-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026.

«Я даже не помню счёт в нашем противостоянии (7-2 в пользу Соболенко. – Прим. «Чемпионата»), она потрясающая. Играть против неё всегда тяжело. Но я никогда не смотрю предыдущие матчи перед игрой, потому что это сложно. Она действительно всегда борется, отвечает на все удары. Приходится бороться за каждое очко, особенно на таком покрытии, как грунт. Снова будет сложный матч, но я готова к этой битве. Какими бы ни были условия, я буду готова противостоять. Я очень воодушевлена, с нетерпением жду, и пусть битва начнётся!» — сказала Соболенко на пресс-конференции.