Люка Ван Аш — Брэндон Накашима, результат матча 28 мая 2026, счет 2:3, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Брэндон Накашима вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
35-я ракетка мира американец Брэндон Накашима одержал победу над французом Люка Ван Ашем со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 6:1, 6:3. Матч продлился 4 часа 34 минуты.

28 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
2 : 3
7 7 		4 7 1 3
6 5 		6 5 6 6
             
Во время матча Брэндон Накашима сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 14, попадание первой подачи составило 62%. Люка Ван Аш сделал семь эйсов, допустил 10 двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи – 53%.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Брэндон Накашима встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6-е место в мировом рейтинге). Матч состоится 30 мая в 12:00 мск.

