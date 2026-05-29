Брэндон Накашима вышел в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026
35-я ракетка мира американец Брэндон Накашима одержал победу над французом Люка Ван Ашем со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7, 6:1, 6:3. Матч продлился 4 часа 34 минуты.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Люка Ван Аш
Брэндон Накашима
Во время матча Брэндон Накашима сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 14, попадание первой подачи составило 62%. Люка Ван Аш сделал семь эйсов, допустил 10 двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из восьми, попадание первой подачи – 53%.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Брэндон Накашима встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6-е место в мировом рейтинге). Матч состоится 30 мая в 12:00 мск.
