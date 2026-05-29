«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 28 мая

Вчера, 28 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч пятого игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Второй круг. Результаты на 28 мая:

Ива Йович (США, 17) – Эмма Наварро (США) – 6:0, 6:3.
Донна Векич (Хорватия) – Наоми Осака (Япония, 16) – 6:7 (1:7), 4:6.
Аманда Анисимова (США, 6) – Юлия Грабер (Австрия) – 6:0, снятие Грабер.
Юлия Путинцева (Казахстан) – Камила Осорио (Колумбия) – 5:7, 7:6 (8:6), 5:7.
Диана Шнайдер (Россия, 25) – Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (7:3), 6:1.
Анна Калинская (Россия, 22) – Алина Корнеева (Россия, Q) – 7:6 (7:2), 6:4.
Дарья Касаткина (Австралия) – Сюзан Бандеччи (Швейцария, Q) – 7:5, 7:6 (13:11).
Кори Гауфф (США, 4) – Маяр Шериф (Египет, Q) – 6:3, 6:2.
Мария Саккари (Греция) – Клэр Лю (США, Q) – 6:7 (7:9), 6:3, 6:3.
Антония Ружич (Хорватия) – Мэдисон Киз (США, 19) – 4:6, 4:6.
Энн Ли (США, 30) – Диан Парри (Франция) – 3:6, 4:6.
Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 6:2.
Кэти Бултер (Великобритания) – Анастасия Потапова (Австрия, 28) – 7:5, 4:6, 2:6.
Виктория Мбоко (Канада, 9) – Катержина Синякова (Чехия) – 5:7, 6:4, 6:2.

