Маттео Арнальди — Стефанос Циципас, результат матча 28 мая 2026, счет 3:1, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Стефанос Циципас проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

104-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 6:2. Матч продлился 3 часа 17 минут.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 6 6
6 2 		7 3 2
             
Стефанос Циципас
79
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Во время матча Маттео Арнальди сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, попадание первой подачи составило 61%. Стефанос Циципас сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи – 56%.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Маттео Арнальди встретится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (62-е место в мировом рейтинге). Матч состоится 30 мая в 12:00 мск.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» (м)
