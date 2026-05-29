Стефанос Циципас проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026

104-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 6:2. Матч продлился 3 часа 17 минут.

Во время матча Маттео Арнальди сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, попадание первой подачи составило 61%. Стефанос Циципас сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи – 56%.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Маттео Арнальди встретится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (62-е место в мировом рейтинге). Матч состоится 30 мая в 12:00 мск.