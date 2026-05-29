Стефанос Циципас проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
104-я ракетка мира итальянец Маттео Арнальди одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 6:2. Матч продлился 3 часа 17 минут.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
104
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6
|6
|
|7
|3
|2
79
Стефанос Циципас
С. Циципас
Во время матча Маттео Арнальди сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, попадание первой подачи составило 61%. Стефанос Циципас сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из шести, попадание первой подачи – 56%.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Маттео Арнальди встретится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном (62-е место в мировом рейтинге). Матч состоится 30 мая в 12:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2026
-
00:53
-
00:41
-
00:36
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:17
-
00:04
-
00:01
- 28 мая 2026
-
23:51
-
23:37
-
23:29
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:24
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:36
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:20